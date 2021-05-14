مبعوث أمريكا يصل إلى تل أبيب لبحث التهدئة مع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل مبعوث أمريكي، الجمعة، إلى إسرائيل للعمل من أجل تحقيق تهدئة مع الفلسطينيين.

وقالت السفارة الأمريكية في إسرائيل: "وصل نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو إلى تل أبيب اليوم".



وأضافت: "سوف يعمل على تعزيز الحاجة إلى العمل من أجل تهدئة مستدامة، والاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

وتابعت السفارة الأمريكية: "يستحق الإسرائيليون والفلسطينيون تدابير متساوية من الحرية والأمن والكرامة والازدهار".

وكان عمرو أجرى في الأيام الماضية اتصالات حثيثة مع كل من الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل التهدئة.

وسيلتقي عمرو مع مسؤولين فلسطينيين كبار في رام الله وكذلك مسؤولين إسرائيليين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن أنه سيوفد عمرو إلى الفلسطينيين والإسرائيليين للعمل من أجل التهدئة.