إسرائيل ترحّب بتصنيف النمسا حزب الله إرهابيا.. يخدم مصالح إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحّبت إسرائيل، الجمعة، بقرار النمسا تصنيف حزب الله بأكمله إرهابيا، داعية الدول الأوروبية الأخرى لاتخاذ خطوة مماثلة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان تلقته ”الخليج 365”، إن النمسا عدلت قانونها "وقررت أن حزب الله في مجمله منظمة إرهابية".



ولفتت إلى أنه "قبل التعديل، كان الجناح العسكري لحزب الله فقط مشمولاً في القانون الرمزي".

وتابعت: "وبذلك، تنضم النمسا إلى ألمانيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا وسويسرا، التي اتخذت مؤخرًا قرارات مماثلة بشأن موضوع حزب الله".

وفي هذا الصدد، قال وزر الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي: "أشكر النمسا على توسيع قائمة المنظمات الإرهابية المدرجة في القانون الرمزي وتحديد أن حزب الله في مجمله منظمة إرهابية".

وأضاف: "أدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى إلى تصنيف حزب الله بأكمله كمنظمة إرهابية".

وتابع: "يجب على المجتمع الدولي ككل أن ينضم إلى الجهود المبذولة ضد المنظمات الإرهابية".

واعتبر أشكنازي إن "حزب الله هو منظمة إرهابية تضر أولاً وقبل كل شيء بمواطني لبنان، وتأخذهم كرهائن لخدمة مصالح إيران".