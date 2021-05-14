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الصحة الفلسطينية بغزة: ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 122 بينهم 31 طفلا

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الجمعة ارتفاع عدد الشهداء بالقطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 122 شخصا بينهم 31 طفلا.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة في تصريح صحفي "ان حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بلغت 122 شهيدا من بينهم 31 طفلا و20 سيدة فيما أصيب 900 شخص بجراح مختلفة".
يأتي ذلك في وقت قامت فيه المقاتلات الحربية الإسرائيلية بشن سلسلة غارات كان آخرها على منزل في (خان يونس) جنوب القطاع إضافة (بنك الإنتاج) وموقع (انصار) بمدينة غزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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