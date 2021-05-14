شكرا لقرائتكم بعد ملاحقة أحد مقربيه.. بوتين يتوعد أوكرانيا بـ"رد مناسب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن موسكو "سترد" بعدما فرضت محكمة أوكرانية الإقامة الجبرية على النائب الأوكراني النافذ فيكتور ميدفيدشوك المقرب منه.

وقال في اجتماع لمجلس الأمن الروسي "مع أخذ جميع التهديدات التي يتم إطلاقها ضدنا في الاعتبار، سيتعين علينا الرد على ذلك بشكل صحيح وفي الوقت المناسب"، ملمحا على ما يبدو إلى المحاكمة التي تطال صديقه دون تسميته.

ويرأس فيكتور ميدفيدتشوك "منصة المعارضة من أجل الحياة"، القوة المعارضة الرئيسية الموالية لروسيا في أوكرانيا وتضم حوالي 40 نائبا في البرلمان.

متهم بـ"الخيانة العظمى"

كما يأتي في المرتبة الـ12 لأثرياء أوكرانيا وفقًا لتصنيف مجلة "فوربس" مع ثروة تقدر بـ620 مليون دولار، وهو متهم بـ"الخيانة العظمى" و"محاولة نهب الموارد الطبيعية في شبه جزيرة القرم" الأوكرانية التي ضمتها روسيا عام 2014.

هذا وأمرت محكمة أوكرانية، الخميس، بوضعه في الإقامة الجبرية حتى 9 تموز/يوليو، ورفضت اعتقاله بناء على طلب المحققين الذين أجروا عمليات تفتيش في اثنتين من فيلاته في كييف وفي ضاحية راقية، وكذلك في مكتبه.

الشرطة في أوكرانيا

حظر 3 قنوات تلفزيونية

وفي شباط/فبراير، كانت السلطات الأوكرانية قد فرضت عقوبات على الملياردير وزوجته وحظرت ثلاث قنوات تلفزيونية موالية لروسيا مملوكة رسميًا لعضو آخر في البرلمان موال لروسيا هو تاراس كوزاك، لكنها اعتُبرت خاضعة لسيطرة ميدفيدشوك.

كما أظهر معارضته الحازمة لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، واتهم كييف بانتظام بـ"عدم القيام بأي شيء" لإنهاء الحرب مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا وهو يدعو مثل موسكو، إلى تحويل بلاده إلى فيدرالية.

وكان لسنوات ممثل أوكرانيا في المفاوضات مع المتمردين، وهي مهمة فرضتها موسكو، وفقًا لكييف.