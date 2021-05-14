شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يتوعد أوكرانيا بـ«الرد المناسب» بسبب محاكمة مقرب منه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعةـ أوكرانيا بالرد عليها بشكل مناسب، رداً على محاكمة مقرّب منه بتهمة «الخيانة العظمى»، معتبراً أنّها تندرج ضمن حملة سياسية مناهضة لموسكو، في مشهد يعكس مدى التوتر بين موسكو وجارتها الموالية للغرب.

وأثار بوتين وضعَ صديقه فيكتور ميدفيدشوك الموضوع قيد الإقامة الجبرية، الخميس، خلال اجتماع شارك فيه مديرو الأجهزة الأمنية، ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويجو.

وقال بوتين: «مع أخذ جميع التهديدات التي يتم إطلاقها ضدنا في الاعتبار، سيتعين علينا الرد على ذلك بشكل صحيح وفي الوقت المناسب»، ملمحاً إلى المحاكمة التي تطال صديقه بدون تسميته. وتابع:«لأسباب سياسية، يلاحق شخص ما بسبب عمله مع روسيا في المجال الاقتصادي في حين أن العديد من الأشخاص، بمن فيهم قادة سياسيون رفيعو المستوى، يعملون بنشاط منذ سنوات في روسيا». ورأى أنّ الملاحقات القضائية التي تستهدف ميدفيدتشوك تهدف إلى «تطهير» المشهد السياسي.

ووضِع ميدفيدشوك رئيس «منصة المعارضة من أجل الحياة»، وهي قوة المعارضة الرئيسة الموالية لروسيا في أوكرانيا، ولها نحو 40 مقعداً برلمانياً، رهن الإقامة الجبرية، الخميس.

ويأتي في المرتبة الـ12 بين أثرياء أوكرانيا، وفقاً لتصنيف مجلة «فوربس»، مع ثروة تقدر بـ620 مليون دولار، وتتهمه كييف بـ«الخيانة العظمى»، ويواجه عقوبةً بالسجن قد تصل إلى 15 عاماً.

وكانت السلطات الأوكرانية أجرت عمليات تفتيش الثلاثاء في دارتين ومكاتب لرجل الأعمال، والنائب الآخر الموالي لروسيا تاراس كوزاك. وكلاهما مشتبه به رسمياً بـ«الخيانة العظمى».

وأمرت محكمة أوكرانية الخميس بوضع ميدفيدتشوك في الإقامة الجبرية حتى 9 يوليو/ تموز المقبل، ورفضت اعتقاله بناء على طلب المحققين.