شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات بين أذربيجان وأرمينيا لخفض التوتر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يريفان - أ ف ب

أجرت أرمينيا وأذربيجان محادثات، الجمعة، في محاولة لخفض التوتر الأخير الذي يثير قلق المجتمع الدولي، بعد أن اتهمت يريفان باكو بنشر قوات على أراضيها، بعد أشهر من حرب دامية.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الأرميني تيجران أفينيان، أن «مباحثات تجري مع الجانب الأذربيجاني لكن لا نتائج في المرحلة الحالية». وأضاف: «علينا أن نكون مستعدين للأسوأ، وللدفاع عن سيادة أراضينا»، في حين يتوقع أن يناقش البرلمان.

وتباحث وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف مع مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، مؤكداً أنه يريد «عودة الوضع إلى طبيعته»، موضحاً أن مباحثات جارية، وفقاً للخارجية الأذربيجانية.

وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أعلن الاستعانة بمنظمة «معاهدة الأمن الجماعي»ـ في اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وينص الاتفاق على إجراء مشاورات لاتخاذ تدابير «لتجنب التهديدات» التي تضر بسلامة أراضي دولة عضو.

من جهته، أعلن الكرملين أن بوتين شدد على ضرورة احترام أرمينيا وأذربيجان اتفاق وقف الأعمال القتالية الموقع بإشرافه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد حرب دامية للسيطرة على ناجورني كاراباخ دامت ستة أسابيع.

والخميس اتهمت أرمينيا القوات الأذربيجانية بخرق الحدود للسيطرة على أراض على ضفاف بحيرة سيف التي يتقاسمها البلدان.

وانتهى النزاع الأخير بين أذربيجان وأرمينيا في خريف 2020 للسيطرة على ناجورني كاراباخ، بسقوط أكثر من 6000 شخص، وهزيمة يريفان التي اضطرت إلى إعادة مناطق مهمة لباكو.