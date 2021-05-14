شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى في هجوم شمالي بوركينا فاسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واجادوجو - أ ف ب

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم على الأقل، ليل الخميس/الجمعة، في هجوم شنه مسلحون على قرية شمالي بوركينا فاسو كانت قد استهدفت قبل خمسة أيام، بحسب مسؤول محلي.

وقال مسؤول محلي: إن «قرية واساكوري التابعة لبلدية تين-اكوف، تعرضت لهجوم الليلة الماضية من مسلحين. قتل ثلاثة أشخاص، وأحرق هؤلاء الإرهابيون مجمعات سكنية».

وأوضح أن هناك شخصاً آخر مفقود، معرباً عن خشيته من أن تكون الحصيلة أكبر.

وأكد مصدر أمني الهجوم ونشر قوات لتأمين المنطقة وحماية السكان. وكانت القرية مسرحاً لهجوم قبل أيام قتل فيه ثلاثة أشخاص.

وتسببت موجة العنف الأخيرة في نزوح أكثر من 17 ألف شخص خلال عشرة أيام، وشنت قوات الجيش على إثرها عملية ضد المتطرفين في مناطق الشمال والساحل المتاخمة لمالي.