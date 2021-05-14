شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تُصنِّف الولايات المتحدة وتشيكيا «دولتين غير صديقتين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: «أ ف ب»

صنّفت روسيا رسمياً، الجمعة، الولايات المتحدة وتشيكيا على أنهما دولتان «غير صديقتين»، في خطوة تأتي على وقع أكبر أزمة في العلاقات بين موسكو وواشنطن منذ سنوات.

وأصدرت الحكومة الروسية مرسوماً يحمل توقيع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، أرفقته بقائمة «للدول غير الصديقة» التي «قامت بخطوات غير ودية» حيال روسيا ومواطنين روس أو كيانات روسية. وباتت القائمة تضم حالياً الولايات المتحدة وتشيكيا.

وأفادت موسكو، بأنه لن يسمح لسفارة براغ بتوظيف أكثر من 19 مواطناً روسياً، بينما لن يسمح لسفارة واشنطن بتوظيف أي مواطن روسي.

ونقلت وكالة «تاس» الإخبارية عن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الجمعة، أن موسكو مستعدة مع ذلك للحوار، مشدداً على أن قائمة روسيا للدول «غير الصديقة» لا تضم سوى بلدين.

وارتفع مستوى التوتر في الشهور الأخيرة بين روسيا والغرب، على خلفية سلسلة من القضايا بما فيها حشد روسيا قواتها عند الحدود مع أوكرانيا، واتهامات بتدخلها في الانتخابات الأمريكية وأنشطة أخرى اعتُبرت «عدائية».

وتدهورت العلاقات الروسية الأمريكية بشكل متسارع، بعدما كثّف الرئيس جو بايدن الضغط على الكرملين، منذ توليه الرئاسة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتبادل البلدان طرد دبلوماسيين في إبريل/نيسان الماضي، كما تصاعد التوتر مع بين موسكو وبراغ بعدما اتهمت الأخيرة الاستخبارات الروسية بالوقوف وراء تفجير دامٍ استهدف مستودعاً للذخيرة شرقي تشيكيا عام 2014.