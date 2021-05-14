شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعية الشارقة تسعد الأطفال بـ 1500 صندوق فرحة عيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

انطلقت فعاليات مبادرة «فرحة عيد» التي تنظمها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، لإسعاد الأطفال، في عيد الفطر المبارك

وأوضحت حصة الحمادي، مديرة إدراة التلاحم المجتمعي، أن المباردة تستهدف توزيع 1500 صندوق تضم هدايا متنوعة، توزّع على الأطفال عند نقاط التوزيع الواقعة بساحات مراكز التسوق في «مركز 06» و«مركز صحارى» و«ميغا مول». مشيرة إلى أن هذه الفكرة جاءت نتيجة لمقترحات عدّة وردتنا من المشاركين معنا في الدورات السابقة، نالت استحسان القائمين على المبادرة.

أما فيما يخص التوزيع الميداني، فإن الصناديق توصّل إلى منازل الأسر المنتسبة للدائرة، عبر فريق عمل مكون من 80 متطوعاً في إمارة الشارقة، عبر فروع الدائرة الواقعة في مدينة الحمرية، والذيد، والبطائح، ومليحة، وخورفكان، وكلباء، والمدام، ودبا الحصن، ومدينة الشارقة.

وثمنت الحمادي، تعاون الجهات الداعمة للمبادرة من المؤسسات الحكومية والجهات الخاصة وأفراد المجتمع، ما يدل على مدى وعي المجتمع، بأهمية التكافل الاجتماعي، لا سيما أن «فرحة عيد» واحدة من سلسلة من المشاريع المجتمعية التي تنفذها الدائرة على مدار العام.

كما أعربت عن شكرها للمراكز التجارية المتمثلة في (مركز 06 التجاري بالشارقة، ومركز صحارى؛ وميغا مول) لاستضافتها نقاط توزيع الصناديق للأطفال.