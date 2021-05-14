شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يخطف الفنان المصري محمد ريحان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شيعت، الجمعة، جنازة الفنان المصري محمد ريحان الذي توفي داخل مستشفى بمدينة الزقازيق، إثر إصابته بفيروس كورونا قبل عدة أيام.

ولم يتمكن عدد من أسرة الفنان الراحل من حضور الجنازة، بسبب خضوعهم للعزل الصحي، إثر إصابتهم كورونا، بناء على تعليمات الأطباء بالالتزام بعدم مخالطة أحد.

وأكدت مصادر طبية، أن الفنان الراحل كان يعاني مرض الفشل الكلوي، واحتجز داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الزقازيق، منذ أيام وأثناء احتجازه للعلاج، أصيب بفيروس كورونا، وتدهورت صحة الفنان على إثرها.

وقدم الراحل خلال مسيرته الفنية حوالي 150 عملاً درامياً. وعرف الفنان الراحل بأدوار بارزة في أعمال درامية مهمة، مثل مسلسل«سوق العصر». كما شارك خلال الموسم الرمضاني في مسلسلي: «موسى»، و«نجيب زاهي زركش».

وأثارت وفاة ريحان المعروف بدور«الرجل الطيب» على الشاشة الفضية، الحزن على وسائل التواصل الاجتماعي، ونعاه مغردون وفنانون ومشاهير.

وكتب الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه على «تويتر»:«‏لم ألتقِ بالريحان في العمل والحياة، ولكني كنت من جمهوره وعشاقه، وكم تمنيت أن ألتقيه من حكاوي الزملاء عن عبقريته خُلقاً وفناً...أرجوكم الفاتحة والدعاء للفنان الكبير القدير محمد ريحان».