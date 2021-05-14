شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ألفيش إلى منتخب البرازيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استدعى مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم تيتي الجمعة المدافع المخضرم داني ألفيش إلى صفوف «سيسليساو»، وذلك استعداداً لمواجهة الإكوادور والباراجواي في يونيو/حزيران المقبل، ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022.

ويستضيف منتخب البرازيل نظيره الإكوادوري في 4 يونيو، قبل أن يحل في 8 منه ضيفاً على الباراجواي.

وغاب أفضل لاعب في مسابقة كوبا أمريكا 2019 التي فازت بها البرازيل الدولة المضيفة ولاعب ساو باولو الحالي عن صفوف «راقصي السامبا» منذ أن خاض المباراتين الوديتين في أكتوبر 2019 أمام نيجيريا والسنغال.

وقال تيتي في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن تشكيلته «من الجميل أن نرى أنه ما زال يلعب على هذا المستوى العالي».

ويحلم ألفيش الحاصد للألقاب مع الأندية التي دافع عن ألوانها ومنها إشبيلية الإسباني ومواطنه برشلونة ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، أن يخوض في العام المقبل المونديال الرابع في مسيرته، على غرار مواطنه تياجو سيلفا لاعب تشيلسي الذي سيكون حاضراً في سن الـ 36 عاماً مع المنتخب.

وعاد أيضاً إلى صفوف المنتخب لاعب الوسط فريد (مانشستر يونايتد ) الغائب منذ مونديال روسيا 2018.

ومن دون أي مفاجأة تذكر، استدعى تيتي أيضاً نجم سان جيرمان نيمار الذي مدد أخيراً عقده مع فريقه حتى عام 2025، وزميله في الدفاع قائد النادي الباريسي ماركينيوس.

وفي وقت حافظ لاعب ليون لوكاس باكيتا على مركزه مع المنتخب، يغيب زميله برونو جيميريش الذي كان حاضراً في المباراتين السابقتين في التصفيات في 2002 أمام فنزويلا (1- صفر) والأوروجواي 2- صفر.

وضمت التشكيلة مدافع ريال مدريد الإسباني، إيدر ميليتاو وزميله المهاجم فينيسيوس جونيور.

ومن الوجوه الجديدة في التشكيلة الوافد الجديد إلى بنفيكا البرتغالي من سانتوس المدافع لوكاس فيريسيمو.

وتتصدر البرازيل ترتيب المنتخبات بالعلامة الكاملة مع 12 نقطة من أربع مباريات، فيما تحتل الأرجنتين المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والإكوادور المركز الثالث (9).