المدن الذكية أكثر عرضة للقرصنة

حذّر المجلس الوطني للأمن الإلكتروني من أن المدن الذكية ستكون هدفاً للقرصنة، وناشد مجالس المدن بالاستعداد لهذا الأمر. وعلى الرغم من تطوّر المجسات والأجهزة المتصلة بإنترنت الخدمات العمرانية، لكن يمكن أن يستخدمها القراصنة والدول الأجنبية للتشويش والتجسس.

والمجلس الوطني للأمن الإلكتروني هو أحد الكيانات التابعة لمكتب الاتصالات الحكومية البريطانية، ونشر هذه الإرشادات للسلطات المحلية عن طريقة تأمين ما أطلق عليه اسم «الأماكن المترابطة».

ويحذر المجلس من أن الخدمات العامة ذات الأهمية ستحتاج إلى حماية من التلاعب بها وعرقلة عملها.

وتروّج المدن الذكية والبيئات الريفية المتصلة لمجموعة من المزايا، من بينها المجسات التي تراقب مستويات التلوث، والمعلومات الآنيّة عن أماكن اصطفاف السيارات، كما تتبع الكاميرات أماكن الاختناق المروري وتدير حركة المرور. ويساعد ذلك على تحسين كفاءة الخدمات، كما يجعل السلطات المحلية أكثر استدامة.

لكن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا ينطوي على مخاطر كذلك. ويحذر المجلس الوطني للأمن الإلكتروني من «الآثار الوخيمة» لتوقف الأنظمة عن العمل، بشكل قد يجعل السكان في خطر في بعض الحالات.

وأحد المخاوف الأخرى هي أن الكمية الكبيرة من البيانات التي تُجمع عن الناس قد تنتهك مبادئ الخصوصية، ما قد يزيد من فرص تعرض الناس لعمليات قرصنة، أو قد يسرق مجرمون ودول معادية هذه البيانات.

ويقول المدير الفني للمجلس الوطني للأمن الإلكتروني في المملكة المتحدة إيان ليفي إن هوليوود كانت سباقة في الالتفات إلى هذه المسألة، حيث تناول أحد أفلامها شن قراصنة هجوماً إلكترونياً على منشآت البنية التحتية.

ولا يشير ليفي بكلامه إلى أفلام حديثة مثل النسخة الأحدث من جيمس بوند، إنما لفيلم «المهمة الإيطالية» الذي أُنتج عام 1969، ويقوم فيه أستاذ كومبيوتر بتبديل شرائط التخزين المغناطيسية التي تتحكم في المرور في مدينة تورين الإيطالية، بهدف خلق حالة من الجمود في حركة المرور تسمح بسرقة كميات من الذهب.

وكتب ليفي في مدونة إن «حالة جمود مماثلة في مدن القرن الحادي والعشرين سيكون لها أثر كارثي على الناس الذين يعيشون ويعملون فيها، وغالباً لن يحتاج المجرمون للوصول بأنفسهم إلى أنظمة التحكم في المرور ليفعلوا ذلك».

وتابع: «هذه البيئات المترابطة بدأت تظهر مؤخراً في المملكة المتحدة، وحان الوقت الآن للتأكد من أننا نصممها ونبنيها بشكل سليم».

وتعطي الإرشادات الجديدة نصائح للسلطات المحلية بشأن طريقة تصميم وإدارة أنظمتها لحماية البيانات والتأكد من قدرتها على المقاومة.

ولا تذكر التعليمات الجديدة أسماء دول أو مجموعات يرجح شنها مثل هذه الهجمات. لكن التحذير جاء في سياق الإشارة إلى المخاطر المرتبطة بالجهات التي تقدم التكنولوجيا.

بي بي سي