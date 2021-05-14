شكرا لقرائتكم خبر عن «دلتا إيرلاينز» تطلب من موظفيها أخذ لقاح كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (بلومبيرج)

قالت شركة «دلتا إيرلاينز» الجمعة، إنها حققت تقدماً كبيراً في تحقيق مناعة القطيع، وهو المسار الذي تريد الحفاظ عليه وفقاً للمعايير الجديدة، موضحة أن أكثر من 60% من القوة العاملة لديها تلقوا اللقاحات.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنها ستطلب من الموظفين الجدد أخذ اللقاح المضاد لكوفيد-19، بهدف حماية الموظفين والعملاء مع استمرار ارتفاع الطلب على السفر الجوي المحلي. وقالت في بيان: «هذه خطوة مهمة لحماية موظفينا وعملائنا، ما يضمن قدرتنا على العمل بأمان مع عودة الطلب».

وجاء هذا القرار بعد يوم من إعلان مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل يجب أن يكونوا قادرين على التوقف عن ارتداء أقنعة الوجه في معظم الأماكن، وهي نقطة تحول في المعركة ضد الجائحة.

في الوقت نفسه لا يزال يتعين على جميع المسافرين، بمن فيهم المطعمون ارتداء أقنعة على الطائرات وفي المطارات بموجب القواعد الفيدرالية.

ويدفع تخفيف القيود وزيادة معدلات التطعيم في جميع أنحاء الولايات المتحدة الناس إلى العودة على متن الطائرات، حيث شهدت حركة السفر عبر المطارات الأمريكية ارتفاعاً بلغ حوالي 65%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.

وستقوم دلتا بتطبيق الإجراءات الجديدة في 17 مايو/أيار الجاري، مشيرة إلى إمكانية منع الموظفين الذين لم يتم تطعيمهم من الرحلات الجوية الدولية، موضحة أنها ستسمح باستثناءات للحالات الطبية. وأعلنت الشركة التي تتخذ من أتلانتا مقراً لها أنها ستقدم يوماً إضافياً لإجازة العام المقبل وبطاقة هدايا بقيمة 50 دولاراً، لتشجيع الأشخاص على أخذ اللقاحات. كذلك أتاحت اللقاحات لجميع موظفيها.