الخارجية الأمريكية تشددت على ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة: سيكون هناك تداعيات كبيرة

الشارقة - اميمة ياسر -



كشفت وزارة الخارجية الأميركية، أن القرارات التي ستتخذ في الفترة المقبلة بشأن سد النهضة سيكون لها تداعيات كبيرة على شعوب المنطقة، وذلك وفقا لحساب سكاي نيوز عربية على تويتر.

أكدت الخارجية الأمريكية، في بيان، على التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لحل التوترات بمنطقة القرن الأفريقي ومن بينها ملفا سد النهضة والحدود السودانية الإثيوبية.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن منطقة القرن الأفريقي تمر بمنعطف والقرارات التي ستتخذ في الفترة المقبلة سيكون لها تداعيات كبيرة على شعوب المنطقة.

وأشارت إلى أنها ستواصل العمل مع حلفائها الدوليين لضمان وقف إطلاق النار في إثيوبيا.

وشددت على ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة على وجه السرعة.

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، على ضرورة انسحاب القوات الإريترية من إثيوبيا على الفور.

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيها" وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.