شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و541 مليون جنيه قيمة المنح فى موازنة 21/22.. تعرف على مصادرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت المنح المتوقعة فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 21/22 نحو مليار و541 مليون جنيه وطبقا للبيان التحليلى للموازنة المقدم لمجلس النواب فان مصادر المنح تتمثل فى:

1- منح من حكومات اجنبية وتقدر بمليار و85مليون جنيه

2- منح من منظمات دولية وتقدر بـ422 مليونا و500 ألف جنيه

3-منح من جهات حكومية وتقدر بـ33 مليار جنيه

يذكر أن المنح هى أحد مصادر الايرادات فى الموازنة العامة للدولة.

وتبلغ إجمالى الاستخدامات فى موازنة 21/22 نحو2 تريليون و461 مليارا و15 مليون جنيه بنسبة 6و34% وموزعة على مصروفات بنحو تريليون و837مليار و723مليون جنيه بنسبة 9و25%ويبلغ المخصص لحيازة الاصول المالية نحو 30 مليارا و292مليون جنيه بنسبة 4و%من الناتج المحلى فيما يبلغ المخصص لسداد القروض نحو 593 مليار جنيه بنسبة 3و8% من الناتج المحلى ويبلغ الايرادات العامة تريليون و365 مليار جنيه تشكل الضرائب نحو 983 مليار والمنح مليار و541 مليون جنيه بالإضافة إلى ايرادات أخرى بقيمة 380 مليار جنيه.

ووفقا للمادة 150 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى

ويتم التصويت وفقا للمادة 154 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.