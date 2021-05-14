بالفيديو.. كيف ترجمت الشرطة توجيهات وزير الداخلية خلال العيد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ خطتها الأمنية المعتمدة خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اعتمدتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويتواصل انتشار الخدمات الأمنية بالشوارع والميادين، ومتابعة غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومنع ارتيادها من قِبل المواطنين، ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

وتشمل الخطة تأمين المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، والتصدى بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، ومواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

ووجه وزير الداخلية مساعديه بالتواجد الميدانى الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية؛ لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور.