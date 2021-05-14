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اشتباكات مسلحة وحرب شوارع.. مقتل مزارعين في معركة بين عائلتين بقنا

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محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي مزارعين حتفهما وأصيب آخر، اليوم الجمعة، في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقرية حمرا دوم بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بمقتل رضوان حافظ رضوان، 63 عامًا مزارع، وعبدالرؤوف ربيع، 25 عامًا، مزارع، وإصابة آخر بطلقات نارية، في اشتباكات مسلحة بسبب خلافات عائلية بقرية حمرا دوم.

جرى نقل جثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وأخرى إلى مستشفى أبوتشت، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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