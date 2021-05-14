وصلت إلى 164.. وفاة حالتين جديدتين بكورونا في شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة جديدتين كانتا تتلقى العلاج بقسم العزل بمستشفى العريش العام، ليرتفع بذلك إجمالي وفيات شمال سيناء منذ بداية الجائحة إلى 164 حالة وفاة.

وأوضح البيان أن حالات الشفاء اليوم بلغت 10 حالات شفاء وتسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا بالمحافظة اليوم، فضلًا عن وجود 51 حالة عزل منزلي و16 حالة تحت الحجز بأقسام العزل بمستشفى العريش العام.

وكشف البيان أن إجمالي المصابين بالمحافظة منذ بداية الجائحة بلغ 439 حالة وإجمالي حالات الشفاء بلغ 2568.