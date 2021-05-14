إصابة 3 أشخاص في حادث سير بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

أصيب 3 أشخاص اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بمركبة "تروسيكل" على الطريق الزراعي بديروط في أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة وتروسيكل بطريق "أسيوط- القاهرة" الزراعي ووقوع مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز، وتبين تصادم حادث سيارة ميكروباص و تروسيكل بدون لوحات بالقرب من قرية ديروط الشريف.

أسفر الحادث عن إصابة " سيد. م. ن" ٣٥ عامًا، وشقيقة "منصور. م. ن" ١٩ عامًا، و "احمد. س. ن" عامين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.