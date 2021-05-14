ماكرون يبحث مع نتنياهو التصعيد الحالي

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، التصعيد الحالي مع الفلسطينيين.

وأفادت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أن ماكرون شدد على "الضرورة الملحة لعودة السلام" في الشرق الأوسط. وقال قصر الإليزيه إن الاتصال يهدف "إلى وقف تصعيد العنف".

ونقل ماكرون، خلال الاتصال الهاتفي، إلى نتنياهو "قلقه على السكان المدنيين في غزة".

وتابع البيان "ستشارك فرنسا في اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر الأحد" حول النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني الساعة 14,00 ت غ.

ومنذ الاثنين، راح 119 فلسطينياً بينهم 31 طفلاً في قطاع غزة ضحية التصعيد، وأصيب 830 آخرون. وفي إسرائيل، ارتفع عدد القتلى إلى تسعة بالإضافة إلى مئات الجرحى.