«الصحة العالمية» تتوقع اكتشافات جديدة تتعلق بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من اكتشافات جديدة تتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وقالت خبيرة في المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، إن من المتوقع اكتشاف المزيد من سلالات الفيروس.

وأوضحت ماريا فان كيركوف كبيرة الخبراء التقنيين المعنيين بوباء كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية «أود أن يتحول الخوف (من السلالات) إلى شيء مثمر، شيء من القوة».وأضافت، خلال إفادة عبر الإنترنت في جنيف، «لكننا الآن نعلم كيف نتصرف».

وبدأ الفيروس يتراجع في العديد من دول العالم بسبب حملات التطعيم التي انطلقت في مختلف أرجاء المعمورة.

وظهرت الكثير من السلالات المتحورة من الفيروس. كان آخرها السلالة المكتشفة في الهند والتي تعزى لها موجة التفشي التي تضرب الدولة الآسيوية منذ أسابيع.

وتسبب وباء كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بالفيروس، بوفاة 3,346,813 شخصاً على الأقل في جميع أنحاء العالم منذ ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، وفقاً لحصيلة أعدت استناداً إلى مصادر رسمية اليوم الجمعة الساعة 10,00 ت غ.

كما تأكدت إصابة أكثر من 161 مليون شخص بالمرض في العالم منذ بداية الوباء.