غارة إسرائيلية تدمر مبنى بنك الإنتاج في غزة وتخلف دماراً كبيراً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي مبنى قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة، يضم بنك الإنتاج ومكاتب مؤسسات وشركات أخرى، مما أدى لتدمير المبنى بالكامل

ويواصل جيش الاحتلال هجوما عنيفاً على قطاع غزة منذ عدة أيام، قصف خلالها مئات المباني السكنية ونتيجة هذا العدوان على القطاع ارتقى 122 شهيدا.

من جهتها أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، الليلة، استهداف تل أبيب مجدداً برشقات صاروخية.

فيما استدعى الجيش الإسرائيلي 16 ألف جندي احتياط بينهم 9000 لدعم منظومة القبة الحديدية.

واندلعت الأحداث في غزة هلى خلفية اعتداءات قامت بها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون منذ شهر في القدس، وخاصة منطقة «باب العمود» والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح، حيث تريد حكومة الاحتلال إخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.