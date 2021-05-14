محمد الفلاح - عميل وخاين.. رواد السوشيال ميديا يفتحون النار على الناشط المصري حسام بهجت

الجمعة 14 مايو 2021

وجه رواد السوشيال ميديا رسالة إلى العميل الخائن الكذاب عبد الدولار حسام بهجت، الناشط الحقوقي المصري.



وتساءل ناشط على تويتر: "كيف وصل حسام بهجت لهذه المرحلة من التآمر فيجاهر علنًا بمطالبة الإفراج عن قتلة ومخربين ينتمون لجماعات كل هدفها إعادة مشهد الفوضى مرة أخرى".

وقال آخر: "حسام بهجت ليس لديه شيء من حمرة الخجل فعندما يطالب بإخلاء سبيل عناصر متورطة بأعمال عنف، فصالح الوطن ليس في مخيلته تمامًا".

وأضاف النشطاء: "هل يستطيع حسام بهجت أن يواجه أهالي وأبناء الشهداء وجهًا لوجه بمطالبة الدنيئة".

واستكملوا: "لماذا لا يتم اتخاذ مواقف حاسمة تجاه وأمثاله من العملاء عبادة الدولار واليورو.. خاصة بعد أن انكشف مخططاتهم المتواكبة مع التحديات التي تواجهها خلال الفترة الحالية".

وطالب النشطاء، في التحقيق بمصادر داخله، قائلين: "فنحن لا نعلم له وظيفة حقيقة منذ ظهوره عبر بلاعات السوشيال ميديا الذي يتنفس من خلالها كذبا وخبثًا".