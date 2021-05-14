شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الأمريكي: لجنة للتحقيق في هجوم «الكابيتول» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي، بيني طومسون، أنه توصل لاتفاق مع العضو البارز في اللجنة جون كاتكو لتقديم تشريع لتشكيل للجنة مستقلة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري؛ للتحقيق في الهجوم الذي استهدف مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من كانون ثان/ يناير، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تتألف اللجنة من 10 أعضاء وستكون لها سلطة إصدار مذكرات إحضار، ولن تضم أي مسؤولين أو موظفين حكوميين حاليين.

ومن المقرر تقديم التقرير النهائي والتوصيات بحلول 31 ديسمبر