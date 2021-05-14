شكرا لقرائتكم خبر عن «منظمة الصحة »: على الدول الغنية عدم تلقيح الأطفال والتبرع بلقاحاتهم للدول الفقيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس منظمة الصحة العالمية الدول الغنية إلى التبرع بلقاحات فيروس كورونا للدول الفقيرة بدلاً من البدء فورًا في تطعيم الأطفال.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في بيان اليوم الجمعة: "في الوقت الحالي يذهب 3ر في المئة فقط من إمدادات لقاح كوفيد 19- إلى البلدان منخفضة الدخل".

وأوضح أنه بسبب نقص اللقاحات ، في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ، لم يتم تطعيم العاملين في مجال الصحة والرعاية ضد الفيروس.

وأضاف جيبريسوس ، في إشارة إلى تحالف اللقاحات الدولي الذي يوزع اللقاحات فى الدول منخفضة ومتوسطة الخل على مستوى العالم المعروف باسم كوفاكس : "أتفهم سبب رغبة بعض الدول في تطعيم أطفالها ومراهقيها ، لكنني أحثهم الآن على إعادة النظر والتبرع بهذه اللقاحات لتحالف كوفاكس بدلاً من ذلك".