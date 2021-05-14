اخبار العالم

الموت يغيب فنان مصري شهير

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الموت يغيب فنان مصري شهير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - غيّب الموت، اليوم الجمعة، الممثل المصري، محمد ريحان، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، والتي مكث على أثرها في المستشفى.
وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصري، فقد رحل محمد ريحان في مستشفى الزقازيق الجامعي بعد إصابته بفيروس "" المستجد والفشل الكلوي، ولم يتم تحديد موعد الجنازة حتى الآن.

وكانت آخر أدوار الراحل محمد ريحان تجسيده لدور "الشيخ صالحين" ضمن أحداث مسلسل "موسى".


ونعت نقابة الممثلين المصريين الراحل محمد ريحان، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.
الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا