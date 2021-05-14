انت الان تتابع خبر الموت يغيب فنان مصري شهير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - غيّب الموت، اليوم الجمعة، الممثل المصري، محمد ريحان، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، والتي مكث على أثرها في المستشفى.

