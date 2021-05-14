بحوزتهم مواد مخدرة.. القبض على 4 متهمين في ذي قار

اعلام شرطة ذي قار قال في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال توفر المعلومات لدى مفارز شعبة مكافحة مخدرات الناصرية حول متهمين اثنين كل من المتهم (ا . خ) والمتهم (ع .ع) يسكنان الناصرية حي الشهداء مطلوبين بقضايا مخدرات".واضاف البيان انه "بعد اخذ الموافقات القانونية تم متابعتهم ومن خلال كمين محكم تم الاطاحة بهما وضبط بحوزتهما عدد من الاقراص المخدرة بالجرم المشهود اثناء عملية بيع وشراء المخدرات وضبطت اقراص مخدرة لدى المتهمين عدد (167) قرص مخدر المعروف محليا بالكبتي مع مسدس نوع تركي".

وتابع انه "بعد الاعتراف صراحة بالمتاجرة بالاقراص المخدرة تم الاستدلال على المتهمين كل من (ع.ج) و (ع.ح) يسكنان حي الرافدين حيث تم اصدار مذكرة قبض اصوليه بحقهما والتحري في دورهما وتم القبص على المتهمين مع العثور على ادوات تعاطي".



واختتم البيان بالقول: "هذا وتقرر توقيف المتهمين وفق المادة 28من قانون المخدرات اصوليا".