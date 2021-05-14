إسرائيل تعلن استهداف موقع لتصنيع الأسلحة وأهداف بحرية لحماس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، استهداف موقع لتصنيع الأسلحة تابع لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان تلقته ”الخليج 365”: "أغارت مقاتلات حربية على موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحماس في شمال قطاع غزة".



جاء ذلك في إطار العشرات من الهجمات الجوية التي قال الجيش الإسرائيلي إنها نفذها اليوم ضد أهداف لحركة "حماس".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم في الأيام الأخيرة عشرات الأهداف التابعة لسلاح حركة "حماس" البحري في قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365”: "هاجمت سفن الجيش الإسرائيلي، في الأيام الأخيرة، عشرات الأهداف البحرية التابعة لحماس".



وأضاف أن الأهداف شملت "سفنا ومستودعات الأسلحة ونقاط مراقبة ومجمعات عسكرية تابعة لمجموعة حماس البحرية التي كانت بمثابة القوة البحرية للحركة".



وأرفق الجيش الإسرائيلي بيانه بتوثيق لهجوم القوات البحرية الخاصة الإسرائيلية على سفينة تابعة لحماس.

كما أعلن استهداف وتدمير أحد الأنفاق التابعة لحماس جنوبي قطاع غزة

وطبقا لتحديثات الجيش الإسرائيلي التي تلقتها ”الخليج 365” فإن هجمات الجيش الإسرائيلي في غزة اليوم شملت:



-استهداف خلية مطلقي صواريخ خلال عملية الإطلاق، وموقع لتخزين عتاد سايبر تابع للاستخبارات العسكرية التابعة لحماس في شمال قطاع غزة.

- أغارت طائرة عسكرية على خلية أخرى لمطلقي قذائف مضادة للدروع في الشجاعية في الوقت الذي كانت تستعد لإطلاق صاروخ نحو الأراضي الإسرائيلية.

- أغارت طائرة عسكرية وقضت على خلية من الجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة.

- أغارت طائرة عسكرية على خلية مطلقي قذائف مضادة للدروع تابعة لحماس في الشجاعية في الوقت الذي كانت تهم لإطلاق الصاروخ نحو الأراضي الإسرائيلية.

- أغارت طائرة عسكرية على خلية تنتمي إلى حماس شمال قطاع غزة بينما كانوا يهمون بالاستعداد لإطلاق قذائف صاروخية نحو وسط إسرائيل.

- أغارت طائرة عسكرية على عدة مواقع رصد تابعة لحماس في شمال ووسط قطاع غزة.

- أغارت طائرات حربية وأخرى على عدة منصات لإطلاق صواريخ تحت أرضية في شمال قطاع غزة.