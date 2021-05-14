شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق في شبهات احتيال ضد مجموعة سانجيف غوبتا في بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات البريطانية، الجمعة، أن امبراطورية قطب صناعة الصلب سانجيف غوبتا تخضع للتحقيق في شبهات بالاحتيال، وغسل أموال في إدارة أعمالها، بما في ذلك علاقاتها مع مجموعة «جرينسيل» المفلسة.

ويجري «مكتب الاحتيال الخطير» (اس اف او) الذي يقوم بمهام النيابة المالية «تحقيقاً في شبهات بالاحتيال وتجارة احتيالية وغسل أموال» داخل الشركات المملوكة لمجموعة «جي اف جي» بما في ذلك «علاقاتها المالية مع جرينسيل»، حسب بيان لم يتضمن تفاصيل إضافية «نظراً للتحقيقات الجارية».

ويمثل هذا التحقيق ضربة أخرى للمجموعة التي يهزها سقوط «جرينسيل» الشركة المثيرة للجدل للقروض قصيرة الأمد.

وكانت «جي اف جي» من بين العملاء الرئيسيين لجرينسيل وكانت مدينة لها بمليارات الدولارات عند إفلاسها.

وتبحث امبراطورية الصناعات المعدنية التي يملكها الهندي البريطاني سانجيف غوبتا عن مصادر تمويل جديدة، خصوصاً لتجنب إغلاق مصانع في مجال الفولاذ «ليبرتي ستيل».

وقال مصدر مطلع على الملف لفرانس برس الأسبوع الماضي، إن شركة ليبرتي ستيل في المملكة المتحدة كانت على وشك إنجاز قرض قيمته 200 مليون جنيه استرليني قدمته شركة الاستثمار «وايت أوك».

وكان يمكن أن تساعد هذه الأموال لو نجح الاتفاق على إعطاء دفعة لمجموعة الصلب، تسمح لها بتجنب الإفلاس بعد رفض الحكومة إقراض المجموعة، بسبب افتقادها إلى الشفافية. (أ.ف.ب)