شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين بقطاع غزة إلى 119 بينهم 31 طفلاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ارتفعت أعداد الشهداء في قطاع غزة اليوم الجمعة إلى 119 بينهم 31 طفلا مع مواصلة قوات الاحتلال قصفها العنيف جوا وبرا وبحرا لليوم الخامس على التوالي.

من جهة أخرى، انطلقت ليلاً مئات الصواريخ من القطاع المحاصر في اتجاه المدن والبلدات اليهودية، لا سيما الجنوبية منها، وارتفعت حصيلة القتلى في الكيان إلى 9.

واستهدفت قوات الاحتلال نحو 750 هدفا في قطاع غزة، قالت إنها أهداف عسكرية بينها منشآت لتصنيع القنابل التابعة لحماس ومنازل لقادة كبار.

وأفادت وزارة الصحة التابعة لحماس أن عدد الشهداء في القطاع ارتفع إلى 119 بينهم 31 طفلا، وعدد الجرحى إلى 830، كما يقدر أن أكثر من 30 من قادة حماس وحليفتها حركة الجهاد الإسلامي استشهدوا في غارات الاحتلال.