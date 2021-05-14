شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تودع عزلتها وترفع قيود الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت اليونان اليوم، عزلتها من وباء كورونا ، ورفعت قيود الحجر الصحى، بعد شهور من ضبط النفس ومعركة الحصار الوبائي في اليونان .

وتم رفع القيود المفروضة على السفر والسياحة بين الأقاليم في الدولة المجاورة اعتبارًا من اليوم الجمعة، وسيبدأ حظر التجول بعد منتصف الليل، وسيتم إعادة فتح المتاجر باتباع بروتوكول صارم مع الحفاظ على المسافة بين العملاء.

كما سيتم إعادة فتح المتاحف اليوم، وتعاد رياض الأطفال ودور الحضانة فتح أبوابها يوم الاثنين دون إجراء اختبار ذاتي للأطفال.

مع بداية الموسم السياحي، تم تحديد بعض القواعد الخاصة بالسياح الأجانب، حيث يجب تقديم شهادة التطعيم لجميع المسافرين المحليين والأجانب الراغبين في زيارة الجزر، ويجب أن يتم تلقي الجرعة الثانية من اللقاح قبل 14 يومًا على الأكثر.

كما يجب على السياح تقديم اختبار PCR أو شهادة اجتازت COVID من شهرين إلى 9 أشهر.

وخلال شهر يونيو، يمكن للمواطنين إقامة حفلات الزفاف أو الاحتفالات الأخرى في الهواء الطلق