نتنياهو: يد إسرائيل ستطال قادة حماس في أي مكان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن يد إسرائيل ستصل إلى قادة حركة "حماس" في كل مكان.

وأضاف، في ختام جلسة لتقييم الأوضاع عقدها مع قادة الأجهزة الأمنية في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب: "قلت إننا سنوجه ضربات قاسية جدا لحماس وللتنظيمات الإرهابية الأخرى ونفعل ذلك".



وتابع: "قادة حماس الكبار يعتقدون أن باستطاعتهم الهروب من قوة ذراعنا، فهم لا يستطيعون ذلك. نصل إليهم في كل مكان، نصل إلى جميع هؤلاء الناس وسنواصل فعل ذلك".



وتوعد بأن العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت الإثنين لم تنته بعد.

وقال إنهم "هاجمونا في يوم عيدنا وهاجموا عاصمتنا وأطلقوا الصواريخ على مدننا فهم دفعوا وسيدفعون ثمنا باهظا على ذلك. هذا لم ينته بعد. سنفعل كل شيء من أجل استعادة الأمان لمدننا ولمواطنينا".

ووجه كلمة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأصدقاء آخرين، منهم الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني وللمستشارة الألمانية ولآخرين. إنهم "دعموا حقنا الطبيعي والبديهي في الدفاع عن أنفسنا من هؤلاء الإرهابيين الذين يهاجمون المدنيين ويختبئون وراء المدنيين. هذا لن ينفعهم وسنواصل العمل".