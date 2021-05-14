6 قتلى وعشرات الإصابات.. مشاهد الانتفاضة تعود لشوارع الضفة الغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عادت مشاهد انتفاضة فلسطينية إلى شوارع الضفة الغربية باندلاع مواجهات هي الأعنف مع الجيش الإسرائيلي منذ فترة طويلة.

فمن جنين في أقصى أجزاء الضفة الغربية وحتى الخليل في جنوبها اشتبك المئات من الفلسطينيين مع الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة مقتل 7 فلسطينيين وإصابة أكثر من 150 بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط واستنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأشارت الصحة الفلسطينية في معطيات وردت ”الخليج 365” إلى أن عددا من المصابين كانوا في حال الخطر بعد إصاباتهم بالرصاص الحي.

واندلعت المواجهات في محيط مدن جنين وطولكرم وطوباس ونابلس وقلقيلية وسلفيت ورام الله وأريحا والقدس وبيت لحم والخليل.





وأضرم شبان ملثمون النيران في إطارات السيارات في مداخل المدن ورشقوا قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة، وأغلقوا العديد من محاور الطرق بحاويات القمامة الحديدية.

كما عاودوا استخدام المقلاع الصغير لرشق الجيش الإسرائيلي بالحجارة.

فيما استخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والقنابل المسيلة للدموع ضد الفلسطينيين.

وقال مراقبون إن الضفة الغربية لم تشهد هكذا مواجهات عنيفة منذ سنوات.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي استخدم طائرات صغير مسيرة لإطلاق قنابل الغاز على المحتجين.

وكانت المواجهات بدأت بمسيرة احتجاجية على ما يجري في القدس وقطاع غزة.