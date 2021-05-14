وزير الخارجية السعودي يؤكد ضرورة وقف إسرائيل لأعمالها التصعيدية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، على "ضرورة وقف إسرائيل لأعمالها التصعيدية".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وأكد وزير الخارجية السعودية على إدانة المملكة لـ"الممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وضرورة الوقف الفوري لأعماله التصعيديّة التي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية".

ودعا إلى "استكمال الجهود الرامية لإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".