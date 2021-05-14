متحدث نتنياهو: أكثر من ألفي صاروخ أطلقوا من غزة تجاه إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن أكثر من ألفي صاروخ أطلقوا من قطاع غزة تجاه إسرائيل.

وأضاف جندلمان في تغريدة على تويتر: "منذ أن قررت حماس مهاجمتنا بإطلاق صواريخ على القدس ومدن إسرائيلية أخرى، تم إطلاق 2000 صاروخ حتى الآن".

وكان الجيش ألإسرائيلي أعلن أن منظومة القبة الحديدية اعترضت قسما كبيرا من هذه الصواريخ وأن بعضها سقط في داخل قطاع غزة.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، أعلنت مصادر إسرائيلية أن عددا من الصواريخ أصابت منازل ومحال وسيارات.