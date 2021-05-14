قصف غزة .. 122 قتيلا وتدمير عشرات المنازل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات في غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 122 شخصا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر منذ الإثنين الماضي ارتفعت إلى 122 منهم 31 طفلًا و20 سيدة، ورجل مسن.

وذكرت أن 900 فلسطيني أصيبوا خلال العدوان المستمر بجروح مختلفة.





وتوالت منذ ساعات الصباح الغارات فدمرت منزلين في خانيونس وشقة في بناية، ودراجة نارية في رفح، ومنزلا في حي الصفطاوي.

وبحسب معطيات حقوقية، بين القتلى في الغارات الأخيرة الليلة الماضية رجل وزوجته وأطفالهما الأربعة، ورجل و3 من بناته إحداهن حامل في شهرها السادس، وأم وأطفالها الثلاثة، وأم وطفلتها.



وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ فريقه الميداني وثّق شن سلاح الجو الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة نحو 450 غارة على قطاع غزة، تركّز أغلبها شمالي القطاع في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين وجرح عشرات آخرين، وتدمير عشرات المنازل والشوارع والمؤسسات المدنية.

وأكد في بيان له تلقت ”الخليج 365” نسخة منه أن الهجوم الإسرائيلي صباح الجمعة الأعنف في تاريخ الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة من حيث حجم الكثافة النيرانية بالنسبة إلى الوقت المستغرق في تنفيذها.









وأشار إلى اشتراك سلاح المدفعية الإسرائيلي المتمركز جنوب مدينة عسقلان شمالي قطاع غزة بحملة القصف العنيفة، حيث أطلق مئات القذائف الثقيلة تجاه المناطق السكنية شمالي القطاع، ما أدّى إلى تعاظم حجم الدمار في المناطق المستهدفة ونزوح عشرات الأسر من بيوتها إلى مناطق أكثر أمنًا في مدينة غزة.



