الجيش الإسرائيلي يطلق نيرانا تحذيرية على متظاهرين عند الحدود اللبنانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت دبابات إسرائيلية، الجمعة، نيرانا تحذيرية على متظاهرين قال الجيش الإسرائيلي إنهم اجتازوا الحدود من لبنان إلى أراضيها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365”: "قامت دبابات الجيش الإسرائيلي بإطلاق نار تحذيري نحو عدد من المشاغبين المشتبه بهم الذين اجتازوا من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "قام المشاغبون بالعبث بالجدار وإضرام النيران في المنطقة ومن ثم ابتعدوا إلى داخل لبنان" وفق تعبيره.

وكانت تقارير تحدثت عن مسيرات تضامن مع القدس وغزة قرب الحدود اللبنانية.

من جانبها قالت مصادر من أبناء المنطقة لـ"الخليج 365" سُمع صوت قوي في منطقة الجنوب الحدودية يرجح أنه عبوة إثر تقدم عشرات اللبنانيين نحو الحدود من دون تأكيد حتى الساعة أنهم نجحوا في اجتيازه.