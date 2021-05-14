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الجيش الإسرائيلي يطلق نيرانا تحذيرية على متظاهرين عند الحدود اللبنانية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت دبابات إسرائيلية، الجمعة، نيرانا تحذيرية على متظاهرين قال الجيش الإسرائيلي إنهم اجتازوا الحدود من لبنان إلى أراضيها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365”: "قامت دبابات الجيش الإسرائيلي بإطلاق نار تحذيري نحو عدد من المشاغبين المشتبه بهم الذين اجتازوا من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "قام المشاغبون بالعبث بالجدار وإضرام النيران في المنطقة ومن ثم ابتعدوا إلى داخل لبنان" وفق تعبيره.

وكانت تقارير تحدثت عن مسيرات تضامن مع القدس وغزة قرب الحدود اللبنانية.

من جانبها قالت مصادر من أبناء المنطقة لـ"الخليج 365" سُمع صوت قوي في منطقة الجنوب الحدودية يرجح أنه عبوة إثر تقدم عشرات اللبنانيين نحو الحدود من دون تأكيد حتى الساعة أنهم نجحوا في اجتيازه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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