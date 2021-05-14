تظاهرات ووقفات تضامن بالأردن تندد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عمت مختلف المدن الأردنية اليوم الجمعة تظاهرات ووقفات تضامن لدعم الشعب الفلسطيني والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي مناطق 1948.

وفي تظاهرة أقيمت في الأغوار الأردنية بالقرب من الحدود مع فلسطين احتشد الآلاف في محيط نصب الجندي المجهول في منطقة (الكرامة) احتجاجا على الاعتداءات على قطاع غزة ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي إخلاء حي (الشيخ جراح) في مدينة القدس المحتلة من سكانه العرب الفلسطينيين ومواصلة الاحتلال حملات انتهاك حرمة المسجد الاقصى.

وطالب المتظاهرون الذين احتشدوا من خلال دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ودون إعلان مسبق بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وعلى صعيد متصل انطلقت تظاهرة أخرى بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني في العاصمة عمان وجابت وسط العاصمة ندد خلالها المشاركون بالاعتداءات والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

كما شهدت مناطق عدة في مختلف أنحاء الأردن تظاهرات ووقفات احتجاجية مماثلة نددت بالعدوان الإسرائيلي وطالبت بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية ومناطق 1948.

ويشرف الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس بموجب اتفاقية السلام الموقعة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 1994 واتفاق آخر مع الجانب الفلسطيني عام 2013.