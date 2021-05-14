مدير منظمة الصحة العالمية يدعو إلى عدم تطعيم الأطفال لإعطاء اللقاحات لكوفاكس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعا مدير منظمة الصحة العالمية الجمعة الدول الى عدم تطعيم الاطفال والفتيان ضد كوفيد-19 والتبرع باللقاحات لمنصة كوفاكس بهدف إعادة توزيعها على الدول التي تحتاج اليها.

كذلك، اعتبر تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي أنه وفق المسار الذي تسلكه الامور، فإن العام الثاني من انتشار الوباء سيكون "أكثر فتكا بكثير" من العام الاول.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "أفهم سبب رغبة بعض الدول في تلقيح أطفالها وفتيانها، ولكنني اطلب منكم التفكير في التخلي عن ذلك وإعطاء اللقاحات لكوفاكس"؛ وهي المنصة الدولية التي انشئت لضمان وصول اللقاحات الى الدول في شكل عادل.

ومنذ أشهر، تندد منظمة الصحة بما تعتبره "قومية اللقاحات" التي تحرم دولا عدة إمكان حماية مواطنيها الاكثر ضعفا والطواقم الطبية المعالجة، وخصوصا ان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة تعهدا تلقيح الغالبية الكبرى من شعوبهما بحلول الصيف.

واذ لفت مدير منظمة الصحة الى أن دولا عديدة لا تزال تشهد تفشيا قياسيا للعدوى، من مثل الهند ونيبال وسريلانكا وبعض بلدان القارة الاميركية، اكد أن "كوفيد-19 اسفر حتى الآن عن وفاة أكثر من 3,3 ملايين شخص ووفق المسار الذي تسلكه الامور، فإن العام الثاني من انتشار الوباء سيكون أكثر فتكا بكثير من العام الاول".

وحرمت منصة كوفاكس مقدارا كبيرا من اللقاحات التي كانت تعتزم توزيعها في الربع الثاني من هذا العام، بعدما حظرت الهند، حيث يتم تصنيع القسم الاكبر من لقاحات المنصة، تصديرها لمكافحة التفشي الواسع للوباء على أراضيها.

وهذا ما دفع منظمة الصحة الى دعوة الدول للتبرع باللقاحات التي في حوزتها. وفي هذا السياق، سمحت فرنسا بتوزيع نصف مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا عبر كوفاكس، ومثلها السويد وسويسرا التي قد تجيز قريبا منح مليون جرعة من اللقاح المذكور.