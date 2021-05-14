الأمم المتحدة: الأعمال العدائية تؤثر على مليوني فلسطيني في غزة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (أوتشا) اليوم الجمعة أن الأعمال العدائية تؤثر في الوصول لخدمات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية والاستجابة لفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في قطاع غزة الذي يقطنه ما يقدر بنحو مليوني فلسطيني.

وقال المتحدث الإعلامي باسم (أوتشا) ينس ليركه في مؤتمر صحفي عبر الاتصال المرئي من جنيف إن ثمة "أضرارا جسيمة للممتلكات المدنية في المناطق المكتظة بالسكان في جميع أنحاء غزة مع تدمير وتضرر أكثر من 200 وحدة سكنية بشدة".

وأضاف أن الشركاء في العمل الإنساني يساعدون في إيواء العائلات النازحة ودعمها نقدا وبمواد غير غذائية في ظل تقارير تفيد أن مئات الأشخاص وكثير منهم من مخيمات اللاجئين في غزة يبحثون عن مأوى في المدارس التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وخاصة في الجزء الشمالي من القطاع.

وأشار ليركه إلى أن لدى (أونروا) خبرة في تحويل مدارسها بسرعة إلى ملاجئ "لكن التحدي يكمن في جائحة (كورونا) وخطر ازدحام الناس وانتشار الفيروس".

في الوقت ذاته لفت ليركه إلى أن العمليات العدائية في قطاع غزة منذ 10 مايو الجاري أثرت على 31 مرفقا تعليميا من بينها مدارس ومراكز تدريب مهني ومرافق للتعليم العالي.

وأوضح أن محطة تحلية مياه البحر في شمال غزة لا تزال خارج الخدمة ما يؤثر على حصول ربع مليون إنسان على مياه الشرب النظيفة فضلا عن وجود 230 ألفا آخرين من مدينتي غزة وخان يونس لا يحصلون إلا على كميات محدودة من المياه المنقولة بالأنابيب بسبب زيادة انقطاع التيار الكهربائي والأضرار التي لحقت بالشبكات.

فضلا عن ذلك تشير (أوتشا) إلى تضرر حوالي 700 متر من شبكات الصرف الصحي في مدن بيت لاهيا وغزة وخان يونس ما أدى إلى تدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع.

وقال إنه نظرا لمحدودية احتياطيات الوقود فإن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة تعمل على اثنين فقط من توربيناتها الأربعة ما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي يوميا لمدة تتراوح بين 8 ساعات و12 ساعة مع استمرار حظر جميع أنشطة الصيد قبالة سواحل غزة.

وشدد ليركه على أهمية دخول الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة بانتظام للحفاظ على إمدادات كافية من الطاقة لضمان عمل الخدمات الأساسية ذلك لأنه وبدون توفير مزيد من الوقود فمن المقرر أن ينفد الوقود في الأيام المقبلة.

وأكد أن العاملين في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدة على الأرض لكن انعدام الأمن الحالي يقيد بشكل كبير تقديم الخدمات الأساسية بما في ذلك الاستجابة المستمرة لجائحة (كورونا) مع انخفاض عدد الاختبارات التشخيصية التي تم إجراؤها بشكل كبير كما لم يتمكن الكثيرون من الوصول إلى مرافق العلاج والتطعيم بأمان.

وفي معرض رده على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) حول وضع العاملين في المجال الإنساني أشار ليركه إلى أن (أوتشا) على اتصال دائم مع السلطات الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي وبعض الدول في المنطقة لتيسير دخول العاملين في المجال الإنساني لا سيما أن سلطات الاحتلال أغلقت معبر (بيت حانون) في شمال قطاع غزة منذ العاشر من مايو الجاري وكذلك معبر (كرم أبو سالم) في الجنوب حيث تمر البضائع والوقود.

وجدد ليركه التأكيد على دعوة (أوتشا) إلى وقف فوري للعنف مذكرا بالواجب المتعلق بحماية المدنيين والسماح بوصول المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة بأمان.