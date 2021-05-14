عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غضب الضفة.. القوات الإسرائيلية تقتل 7 فلسطينيين في مواجهات دامية

الجمعة 14 مايو 2021

الخليج 365

مع مواصلة القصف على قطاع غزة، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين تدعوا للاحتجاج على العنف المستمر منذ أيام، وقوات إسرائيلية في الضفة الغربية.



فيما عمدت القوات الإسرائيلية إلى إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في الخليل وجنين ونابلس وغيرها.

وأفادت مصادر بمقتل 7 فلسطينيين خلال مواجهات الضفة، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 100 شخص أصيبوا جراء المواجهات اليوم الجمعة في عدة مناطق بالضفة الغربية.

كما أشارت إلى مقتل شخص، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي من قبل القوات الإسرائيلية في منطقة يعبد، بجنين شمال الضفة.

إلى ذلك، أوضحت أنه تم تسجيل إصابات بالرصاص الحي في الأطراف السفلية لبعض الجرحى الذين وصلوا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، وأخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس.

وأضافت أن 17 إصابة بالرصاص الحي في الأطراف، وإصابات بالرصاص المطاطي في الرقبة، وصلت مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس.

مسيرات عند نقاط التماس

بالتزامن، أعلنت حركة فتح عن مسيرات في المدن الفلسطينية تجاه نقاط التماس مع إسرائيل.

كما أشارت إلى وقوع مواجهات مع القوات الإسرائيلية قرب حاجز الجلمة شمال جنين

إلى ذلك، أكدت في بيان أن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية وحولته إلى "ثكنة عسكرية".

ودعت الحركة إلى الحفاظ على الوحدة الداخلية الفلسطينية التي تحققت في تفاهمات القاهرة، وجسدتها معركة الدفاع عن القدس.