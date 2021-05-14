شكرا لقرائتكم بوتين: النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يخص أمننا بشكل مباشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يخص بشكل مباشر مصالحنا الأمنية".

وصرح بوتين في مستهل اجتماع عقده اليوم الجمعة مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي: "أدعو زملائي إلى طرح مواقفهم إزاء آخر مستجدات الوضع في الشرق الأوسط، وأقصد بذلك تصعيد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. يجري ذلك على مقربة مباشرة من حدودنا، ويخص بشكل مباشر مصالحنا الأمنية".

جنود إسرائيليون يحضرون لقصف غزة (فرانس برس)

لليوم الخامس

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل قصفها على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، لليوم الخامس على التوالي، جواً وبراً وبحراً، ما أدى إلى مقتل ما يقارب 119 شخصاً بينهم أطفال، في حين لقي 9 مصرعهم على الجانب الإسرائيلي جراء الصواريخ التي أطلقت على القطاع منذ مساء الاثنين الماضي.

في حين أفاد مراسل "العربية"، اليوم الجمعة، أن حشوداً عسكرية وبرية احتشدت عند الحدود مع القطاع دون وجود مؤشرات لأي اجتياح، أو عمليات توغل، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي قصف عدة مواقع لقياديين في حماس، فضلاً عن أنفاق عدة تحت الأرض في غزة.

توتر في البلدات المختلطة

ووفق وسائل إعلام فلسطينية، استهدف طيران الاستطلاع الإسرائيلي بصاروخين شقة سكنية في أحد أبراج طيبة، غرب خان، وقصف هدفاً قرب ميناء غزة.

من غزة (رويترز)

إلى ذلك، يستمر التوتر والعنف في البلدات المختلطة بين العرب (فلسطينيي الداخل) واليهود، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 100 من فلسطينيي الداخل.