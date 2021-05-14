شكرا لقرائتكم شاهد.. احتشاد آلاف الأردنيين قرب الحدود الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتشد آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، على الحدود الأردنية الفلسطينية، لدعم الشعب الفلسطيني.

كما شهدت جميع محافظات الأردن تظاهرات منددة بهجمات الإسرائيليين على الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة.

وأفادت وكالة "وفا" بأن المشاركين توافدوا صباحا إلى الحدود مع فلسطين، حاملين الأعلام الفلسطينية، بالإضافة إلى لافتات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وغزة

وفي الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى الفلسطينيين إلى 119 و830 جريحا، أكد مراسل العربية الحدث الجمعة أن حشودا عسكرية إسرائيلية كبيرة متواجدة على حدود القطاع، متزامنة مع تجدد القصف الجوي الإسرائيلي على مواقع في خان يونس جنوبي القطاع.

المستشفيات على آخرها

ولفت إلى أن المستشفيات في غزة أصبحت غير قادرة على تلبية الضغط الحالي.

فيما، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن بوارج إسرائيلية جددت قصفها لمواقع على شواطئ غزة.

من جهتها، نقلت القناة الاسرائيلية الثانية عشرة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الجيش قتل ٢٠ من كبار قادة حماس في عمليات استهداف مصممة بدقة الليلة الماضية، كما دمر أغلب شبكتي إنتاج الصواريخ والأنفاق.

"مسيرات انتحارية"

في المقابل، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها استهدفت مصنعا للكيميائيات في مستوطنة نير عوز الواقعة في صحراء النقب بطائرة مسيرة انتحارية، لكن إسرائيل أكدت أنها أسقطتها.

فيما دعا المتحدث باسم حركة حماس في بيان الفلسطينيين إلى "الانخراط في المواجهة بما فيهم من في الضفة الغربية".

ومع دخول الأعمال القتالية يومها الخامس، دون أي مؤشر على التراجع ، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القوات الجوية والبرية مستمرة في ضرب القطاع الذي تديره حركة حماس.