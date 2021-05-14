الولايات المتحدة تستأنف مؤقتاً الخدمات القنصلية في روسيا

موسكو - أ ف ب

أعلنت السفارة الأمريكية لدى روسيا، الجمعة، أنها ستستأنف بشكل مؤقت الخدمات القنصلية لرعاياها بعد أن أرجأت موسكو حظراً على توظيفها مواطنين أجانب قبيل لقاء محتمل بين الرئيسين فلاديمير بوتين، وجو بايدن.

ووصلت العلاقات الروسية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها مع اتهام واشنطن الكرملين بالتدخل في الانتخابات والضلوع في هجوم إلكتروني هائل وأنشطة عدائية أخرى.

ويأتي القرار بعد محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والأمريكي أنتوني بلينكن، هذا الأسبوع، واتفاقهما على عقد لقاء على هامش اجتماع لمجلس القطب الشمالي في ريكيافيك يومي 19 و20 مايو/ أيار. كما يأتي ترقباً لقمة محتملة بين الرئيسين الأمريكي والروسي في يونيو/ حزيران.

وأبلغت السفارة لدى موسكو أن الحكومة الروسية أبلغت البعثة الدبلوماسية «عزمها إرجاء منع توظيف البعثة الأمريكية في روسيا مواطنين أجانب». أضافت «بالتالي، وحتى 16 يوليو/ تموز، ستستأنف السفارة الأمريكية في موسكو بشكل مؤقت الخدمات الاعتيادية لرعايا الولايات المتحدة».