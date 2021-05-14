شواطئ دبي.. مناطق للسعادة والاسترخاء ثاني أيام العيد

دبي: سومية سعد

استقبلت شواطئ دبي، روادها في اليوم الثاني لعيد الفطر المبارك، لإسعاد قاصدي التنزه والاستمتاع بالأجواء في مكان مثالي للاسترخاء والراحة بعيداً عن الضوضاء والإزعاج، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية تجنباً لفيروس كورونا والحد من انتشاره.

واختار عشاق الألعاب المائية ورياضة كرة الطائرة الشاطئية أو التجديف على ألواح التزلج وركوب قوارب الكاياك، شاطئ جميرا الذي وفَّر ألعاب ترامبولين في الهواء الطلق ومنطقة لعب للأطفال، ما جعل منه وجهة مثالية للعائلات، والسباحة.

أما شاطئ الـ«جي بي آر»، فقد وفر مختلف أنواع الرياضات المائية مثل الإبحار بالمظلات، التزلج على الماء، الزوارق الصغيرة وركوب الجمال. فيما تميزت جميع الشواطئ بمظلات ومقاعد للجلوس، وملعب رملي لكرة القدم وآخر لكرة القدم الشاطئية وثالث للكرة الطائرة الشاطئية، ومضمار للرياضة لممارسة رياضة الجري والمشي والدراجات الهوائية، فضلاً عن خدمات الإنقاذ.

وقال العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، إن فرق الأمن والإنقاذ البحري، كثفت دورياتها لضمان سعادة مرتادي الشواطئ وأمنهم والحفاظ على صحتهم منذ اليوم الأول للعيد والعمل بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره كما عمل المركز على توفير فرق خاصة لتأمين الشواطئ في دبي تضم 169 منقذاً و24 دورية أمنية و21 دورية بحرية، و18 دراجة هوائية، و12 دورية إنقاذ، و6 دراجات مائية، 85 دورية راجلة.

وأضاف تم توفير ٩ نقاط تمركز للإنقاذ البحري للتعامل مع الحالات الطارئة في دبي خلال إجازة عيد الفطر، تضم غواصين منقذين إضافة إلى زوارق ودرَّاجات مائية ودرَّاجات هوائية مع طواقمها، وكلها جاهزة لخدمة الجمهور في حال طلب المساعدة أو وقوع طارئ.

وأشار العقيد السويدي إلى وجود 3 دوريات في منطقة حتا، ودوريتين بحريتين في منطقة الحمرية، و3 بمنطقة مرفأ ديرة، ودوريتين في خور دبي، ودورية واحدة في منطقة الجسر العائم والقناة المائية، ودوريتين في منطقة الجميرا الأولى، ومثلهما في الجميرا الثانية، وفي الجميرا الثالثة، ودورية واحدة في منطقة عين دبي ودورية في الجي بي آر.

ودعا أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند التوجه إلى مناطق المشي قرب الشواطئ، والحفاظ على التباعد الجسدي ومنع التجمعات وارتداء الكمامات.