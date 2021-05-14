شكرا لقرائتكم خبر عن طموحات اتحاد جدة تصطدم بظروف ضمك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يصطدم اتحاد جدة بمضيفه ضمك في ختام الجولة الـ 27 من الدوري السعودي السبت على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في مدينة أبها، في حين يلتقي الرائد بغريمه التعاون في ديربي القصيم الأشهر، ويستضيف الوحدة القابع في مركز متأخر الفتح سابع الترتيب.

يحتل اتحاد جدة المركز الثالث برصيد 46 نقطة ولا خيار أمامه أفضل من الفوز في مباراته القادمة ليبقي على حظوظه في ملاحقة الشباب والهلال ثنائي المقدمة في الترتيب العام للدوري، في المقابل يدخل ضمك الرابع عشر برصيد 28 نقطة بنفس الخيار من أجل الهروب الذي يحاصره بشكل كبير جانب الوحدة الذي يستقبل الفتح.

وكان الاتحاد الذي يدربه البرازيلي فابيو كاريلي قد فرط في فرصة ذهبية للوصول للمركز الثاني حين اقتسم نقطتي التعادل مع ضيفه الباطن في الجولة 26 ليتأخر خمس نقاط عن الهلال المتصدر ونقطتين عن الشباب الثاني.

وانتهت مباراة الفريقين في الدور الأول بفوز صعب للاتحاد بهدف من دون مقابل سجله الجناح عبد الرحمن العبود.

وفي بريدة، يسعى التعاون تحت قيادة البريطاني مايسترو لمواصلة الابتعاد بالمركز الرابع الذي ينافسه عليه النصر، وستكون مهمة«السكري» المتأهل لنهائي كأس الملك صعبة وهو يلتقي غريمه الرائد الذي يدربه الألباني هاسي ويضم مجموعة جيدة من اللاعبين استطاعت انتشال نتائج الفريق في القسم الثاني من الدوري.

وبظروف صعبة يستقبل الوحدة القابع في المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة فريق الفتح المتطور تحت قيادة المدرب البلجيكي يانيك فييرا، وتبدو طريق الفريق المكاوي شائكة من أجل البقاء حيث تنتظره ثلاثة لقاءات صعبة أمام النصر والشباب وضمك.