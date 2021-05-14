شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد وسلطان يتبادلان التهاني بعيد الفطر السعيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استقبل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة عصر الجمعة، صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، في قصر البديع العامر.

وتبادل سموّهما، خلال اللقاء، التهاني بعيد الفطر السعيد، داعيين المولى عزّ وجلّ، أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات العربية المتحدة، وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر اللقاء سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان.

كما حضر اللقاء الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سموّ الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعبد الرحمن بن علي الجروان.