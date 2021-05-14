شكرا لقرائتكم خبر عن «المرأة الجالسة» لبيكاسو بـ 103 ملايين دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيعت لوحة «المرأة الجالسة بالقرب من نافذة ماري تيريز» للرسام بابلو بيكاسو بـ 103,4 مليون دولار خلال مزاد أقيم في دار «كريستيز» في نيويورك.

وتنافس عدد من هواة جمع الأعمال الفنية حوالى 19 دقيقة على شراء اللوحة التي رسمها بيكاسو عام 1932، وبيعت في النهاية في مقابل 90 مليون دولار، وبلغ سعرها النهائي 103,4 ملايين بعد إضافة الرسوم والعمولات.

ويشكّل هذا المبلغ تقريباً ضعف التقدير الأولي الذي وضعته «كريستيز» لهذه اللوحة التي تمثّل ماري تيريز والتر مصدر إلهام بيكاسو، والبالغ 55 مليون دولار.

ويؤكد بيع هذه اللوحة حيوية سوق الفن التي لم تعان فعلياً من الوباء رغم التباطؤ الذي شهدته بسبب القلق الناجم عن الوضعين الصحي والاقتصادي، لكنه أيضاً يعكس المكانة الخاصة لأعمال بابلو بيكاسو (1881-1973).

وقالت بوني برينان رئيسة «كريستيز أمريكا» في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن الحصيلة الجيدة للمزاد الذي بلغ مجموع إيراداته 481 مليون دولار «تعبّر عن العودة الفعلية إلى الوضع الطبيعي». ولاحظت أن «سوق الفن عاد إلى المسار الصحيح».

وكان المالك الحالي للوحة «المرأة الجالسة» استحوذ عليها قبل ثماني سنوات فحسب خلال مزاد في لندن في مقابل 28,6 مليون جنيه استرليني، أي نحو 44,8 مليون دولار.

وبذلك أصبح عدد أعمال بيكاسو التي تجاوز ثمنها العتبة الرمزية البالغة 100 مليون دولار خمس لوحات. وحتى قبل هذا المزاد، كان أصلاً يتربع وحده على رأس العدد القليل من الفنانين الذين بيعت أعمالهم بهذا الثمن.

وهي المرة الأولى منذ عامين يبلغ فيها عمل هذا المستوى، بعد بيع لوحة «الرحى» لكلود مونيه في مقابل 110,7 ملايين دولار ضمن مزاد لدار «سوذبيز» في نيويورك العام 2019.