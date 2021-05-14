شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل محمد بن راشد ويتبادلان التهاني بعيد الفطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .. التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك .. سائلين المولى تعالى أن يعيده بالخير واليمن والبركات على الجميع. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قصر الشاطئ في أبوظبي. وأعرب سموهما عن تمنياتهما لوطننا العزيز وأبنائه الكرام بدوام العزة والرفعة والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. داعيين المولى عز وجل أن ينعم على سموه بموفور الصحة و العافية و السعادة و أن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء المباركة، سيرا على نهج القادة المؤسسين "رحمهم الله" وخطاهم لتعزيز مكتسبات الوطن ورفعته وترسيخ مكانته العالمية وإنجازاته الريادية وتحقيق تطلعات شعبه. حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي. (وام)