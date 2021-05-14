"الصحة" تدفع بسيارات الإسعاف لمعبر رفح لاستقبال مصابي غزة.. و"الأطباء" تفتح باب التطوع لعلاج المصابين

الشارقة - اميمة ياسر - ا



دفعت وزارة الصحة والسكان بعدد من سيارات الإسعاف بالقرب من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وذلك استعدادًا لنقل المصابين من القطاع جراء القصف الإسرائيلي الغاشم والمستمر على القطاع.

وأصدرت وزارة الصحة والسكان بشكل رسمي قرار ندب لأطقم طبية في المحافظات بالندب في مستشفيات شمال سيناء “بئر العبد، العريش، الشيخ زويد، وذلك لاستقبال مصابي القصف الإسرائيلي على غزة.

وقال القرار الذي حصل “القاهرة 24” على نسخة منه “يكلف السادة الأطباء إلى مستشفيات شمال سيناء ”بئر العبد، العريش، شمال سيناء" وذلك لاستعدادها لاستقبال المصابين من دولة فلسطين الشقيقة.

وتحركت قوافل طبية بالفعل من عدة محافظات حملت أطقم الطبية إلى مستشفيات شمال سيناء للاستعداد لاستقبال مصابي القصف الإسرائيلي على غزة ضمن الدور المصري التاريخي في مساندة الشعب الفلسطيني.

نقابة الأطباء

نددت نقابة أطباء مصر بالاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية الغاشمة على الشعب الفلسطيني، باستهداف سكان غزة بالغارات التي تتوالى لليوم الخامس على التوالي حتى ارتفع عدد الشهداء لأكثر من 100 شهيد من بينهم أطفال وسيدات بخلاف المصابين الذين تخطوا الـ830 مصابًا.

ودعت النقابة العامة، في بيان، المجتمع الدولي للتصدي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ودعمه ضد من يحاولون تشريده ونهب ما بقي من أرضه وتقديم المعتدين لمحكمة الجنايات الدولية.

ورحبت النقابة بفتح معبر رفح، وأعلنت عن كامل دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق بالتنسيق مع الحكومة ووزارة الصحة وكافة المسئولين لدعم الجرحى الفلسطينيين وتقديم كافة المساعدات المادية والطبية، وفتح باب التطوع للأطباء لعلاج المصابين الفلسطينيين وعمل قوافل دعم بالمستلزمات والأدوية من خلال لجنة مصر العطاء بالنقابة.